Фото: youtube.com

"Союзмультфильм" опубликовал на своем YouTube-канале два видеоролика, посвященных памяти писателя Эдуарда Успенского. Об этом пишет РИА Новости.

Первый ролик представляет собой нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Успенского, а второй называется "Благодарность Чебурашки". Оба ролика опубликованы на канале студии на YouTube.

На видео Чебурашка от лица всех персонажей благодарит писателя за подаренную им жизнь и счастливое детство зрителей.

Напомним, Успенский скончался во вторник, 14 августа, на 81-м году жизни в своем загородном доме. Писателя похоронят на Троекуровском кладбище.