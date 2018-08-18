Фото: blog.gumtree.co.za

Завод "Юнисон" из Белоруссии может начать сборку машины индийской марки Mahindra Scorpio, похожей по конструкции на российский внедорожник УАЗ. Об этом пишет RT, ссылаясь на портал TUT.by и гендиректора завода Дмитрия Егорова.

Предполагается, что автомобиль будет стоить дешевле российских аналогов.

Егоров добавил, что цена для местного рынка еще не сформирована, однако автомобиль будет точно дешевле УАЗа. "Большим преимуществом также считаем наличие мощного дизельного мотора", — добавил он.

Mahindra Scorpio комплектуется турбодизельным двигателем мощностью 140 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач.