Фото: youtube.com

Выпуск программы "По секрету всему свету", посвященный Алтайскому краю и Барнаулу в частности вышел в эфир канала "Россия 1" в субботу, 18 августа.

В 20-минутном выпуске ведущий Марк Богатырев рассказал об интересных местах краевой столицы и проживающих здесь людях.

Отметим, что в Барнаул съемочная группа "России 1" приехала в начале текущего месяца. В течение недели она знакомилась с историей и легендами города.

"В чем главное богатство Барнаула? Серебряные улицы, полудрагоценные камни, лекарственные травы и необычные спа-процедуры. А еще люди. По-сибирски гостеприимные, открытые и, наверное, самые в нашей стране скромные", — гласит описание к ролику.

Добавим, что на видео можно обнаружить множество знакомых мест краевой столицы.