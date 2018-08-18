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Путин прибыл в аэропорт города Грац, где пройдет свадьба главы МИД Австрии

, ИА "Амител"
Из аэропорта на свадьбу президент РФ поедет на вертолете

Фото: yimg.com

Российский лидер Владимир Путин прибыл в аэропорт города Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоится свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, пишет РИА Новости, ссылаясь на канал Oe24.

Канал пишет, что из аэропорта на свадьбу Путин полетит на вертолете. В аэропорту Грац-Талерхоф проводятся усиленные проверки безопасности.

Бракосочетание Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. На месте обеспечением безопасности занимаются порядка 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Приглашение на свадьбу Путин получил от главы МИД Австрии в июне, посетив Вену с визитом. В качестве подарка он преподнесет песни в исполнении казачьего ансамбля.

Сообщалось, что всего на свадьбу соберутся порядка 100 гостей. Среди приглашенных числится канцлер Себастьян Курц, и он может встретиться с главой РФ. Кнайсль также собирается провести с Путиным рабочую беседу.

Агентство отмечает, что Путин заехал на свадьбу Кнайсль по пути в Берлин, где он встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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