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Алтайские синоптики прогнозируют в регионе 12-градусную температуру ночью и туман. Об этом говорится на сайте краевого гидрометцентра.

Так, в темное время суток в регионе температура воздуха опустится до +12...+17 градусов. Утром местами ожидается туман, осадков на протяжении суток не будет. Днем столбик термометра поднимется до +28...+33 градусов.

В Барнауле также без осадков. +13...+15 градусов ночью и от 29 до 31 градуса тепла днем.

Ветер в этот день будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду. Днем местами в регионе возможно усиление до 13 метров.