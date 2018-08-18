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Новосибирские спасатели сняли с дерева котенка, сидевшего там трое суток

, ИА "Амител"
Операция длилась меньше минуты

Фото: vk.com/mass54

Новосибирские спасатели сняли с дерева котенка, который ждал помощи трое суток. Об этом пишет портал "НГС.Новости".

Котенок застрял на дереве по улице Тенистая в Первомайском районе. Питомец не смог спуститься на землю, поэтому ему решил помочь местный житель, но в итоге застрял сам. Вечером в пятницу, 17 августа, горожане вызвали спасателей МАСС, чтобы снять новосибирца.ъ

Прибывшие спасатели выяснили, что мужчина уже успел самостоятельно слезть с дерева, однако котенок все еще оставался там. Хозяйка рассказала, что он просидел на дереве три дня. "Спасатели поставили к дереву лестницу, добрались по ней до ветки с котёнком и спустили несчастное животное вниз, после чего передали его хозяйке", — рассказали сотрудники МАСС, добавив, что операция по спасению длилась 45 секунд.

Также спасатели порекомендовали в подобных случаях сразу вызвать помощь, а не пытаться помогать животному самостоятельно. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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