Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край продолжает жить в условиях аномально жаркой погоды, которая установилась в регионе под занавес лета. Однако уже совсем скоро такие метеоусловия сменятся на типично августовские.

Воскресенье, 19 августа, в нашем регионе, как и прогнозировалось, будет солнечным, а дневные температуры достигнут +33 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами усиление до 13 метров.

В Барнауле также будет жарко. Днем в краевой столице температуры составят +29...+31 градус. Ветер в городе будет юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщили порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС, с началом новой рабочей недели в регион придут дожди. Осадки в первую очередь ожидаются по югу края. Также возможны грозы и град.

При этом, в понедельник и вторник в регионе еще будет очень жарко и столбики термометров будут подниматься выше отметки в +30 градусов.

Согласно прогнозу, период аномальной жары в крае закончится в среду, 22 августа, когда температура пойдет на спад.