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Экс-генсекретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни в кругу близких в минувшие выходные после непродолжительной болезни. Об этом пишет РБК, ссылаясь на его семьи и Kofi Annan Foundation в Twitter.

Семья бывшего генерального секретаря просит не беспокоить их на период траура. Информация о месте похорон и дате проведения церемонии прощания появится позднее.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и провидца — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Достойно прожитая жизнь. Жизнь, которую стоит отметить", — написала Международная организация по миграции ООН.​

Аннан родился 8 апреля 1938 года в английской колонии Золотой Берег (позднее преобразована в независимое государство Гана). На работу в ООН он впервые попал в 1962 году. Генеральным секретарем он стал в 1997 году и пробыл на этом посту два срока подряд — до 31 декабря 2006 года.

В 2001 году Аннану присудили Нобелевскую премию мира "за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".​ В последние годы жизни Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд своего имени, оказывающий консультационные услуги для государств с целью повышения качества управления.