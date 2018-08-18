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Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, согласно которому РФ и компании страны не смогут взыскать долги со стратегических предприятий ОПК Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента.

В частности, закон вводит запрет на исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании долгов по обязательствам, где кредитором выступают российские компании, их местные или зарубежные "дочки", а должником — предприятия украинской оборонки, которые включены в список стратегических объектов.

Документ также предусматривает остановку уже открытых и запрет на открытие новых исполнительных производств о взыскании долгов с предприятий ОПК в пользу РФ, а также запрет на их банкротство по заявлениям юридических лиц России.

Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Агентство напоминает, что в 2014 году Украина разорвала договор по военно-техническому сотрудничеству с РФ, запретив экспорт товаров военного и двойного назначения. В результате предприятия страны не смогли выполнить свои обязательства перед российскими заказчиками, и те стали обращаться в суды. Авторы закона оценивают долг предприятий Украины перед Россией в 145 миллионов долларов.