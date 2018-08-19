Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 280 квадратных метров продают в Барнауле на улице Смирнова за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В цокольном этаже имеется тренажерный зал, сауна, душевая кабина, зона отдыха, газовая котельная, электрощитовая. На первом уровне — теплая веранда, холл, гостиная, кухня, санузел, кондиционер.

На втором этаже расположены: холл, три спальни, большая гардеробная, санузел с джакузи и душем, кондиционер.

Также можно оборудовать третий мансардный этаж.

Дом расположен на участке площадью шесть соток, где имеется кедровая баня, бассейн с подогревом и подсветкой, два гаража и площадка для парковки, два погреба, теплица, вольер для собаки, беседка.