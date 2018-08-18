Фото: votezde.org

Полиция Пятигорска начала проверку после того, как в СМИ появился ролик, на котором женщины сушат одежду над Вечным огнем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Запись опубликовал в сети очевидец произошедшего, а затем ее разместил канал "Рен-ТВ". В опубликованном ролике видно, как две женщины стоят у Вечного огня и сушат над пламенем одежду.

При этом СМИ сообщают, что проходившие мимо горожане проигнорировали происходящее.