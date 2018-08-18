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Германия не откажется от договоренностей в энергосфере из-за позиции Соединенных Штатов. Такое заявление сделала глава Социал-демократической партии Андреа Налес, пишет РИА Новости.

По ее словам, в частности, речь идет о газопроводе "Северный поток — 2". Налес напомнила, что его строит европейский консорциум.

"Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться", — заявила глава СДПГ в интервью медиагруппе Funke.

Она отметила, что получает энергопоставки от многих стран, а еще один газопровод не сделает Германию независимой от России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что та платит миллиарды за российский газ и собирается построить для него новый трубопровод, тогда как США должны защищать ее как союзника по НАТО и тратить на оборону непропорционально больше Берлина. Трамп считает, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа.

Также власти Штатов неоднократно заявляли, что выступают против "Северного потока — 2", и грозили санкциями компаниям, которые работают с этим проектом и другими российскими экспортными трубопроводами. На переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки глава США также заявил, что Америка будет конкурировать с "Северным потоком — 2" с помощью поставок в Европу своего СПГ.

РФ не раз заявляла, что проект строительства газопровода чисто коммерческий, а попытки его заблокировать носят политический характер.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку через Балтийское море двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.