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Воскресенье, 19 августа, значится в историческом календаре, как день рождения русской тельняшки – 144 года назад император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы для русских моряков.

С тех пор полосатый тельник стал одним из главных атрибутов и отличительной особенностью российских матросов.

Но стоит отметить, что полосатые рубахи давным-давно активно используются в мире высокой моды. По случаю дня рождения русской тельняшки предлагаем подборку прекрасных дам, облаченных в стильную одежду, впитавшую в себя морской дух.