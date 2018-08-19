Фото: Андрей Луковский/Amic.ru

Барнаул в 12-й раз принял фестиваль "Дни алтайского сыра" – масштабный гастрономический праздник прошел в самом сердце краевой столицы, на площади Ветеранов.

Фестиваль объединил производителей молочной продукции и сыров, жителей и гостей краевой столицы. Гостей праздника ждали более сотни сортов сыра, а также богатый ассортимент масла, творога, йогуртов, кефира и прочих молочных продуктов.

В рамках фестиваля были открыты различные культурно-развлекательные и игровые площадки. Также горожане и гости Барнаула могли наблюдать состязание талантливых шеф-повара, которые соревновались в приготовлении блюд из алтайского сыра.

А в завершении праздника пере собравшимися выступила группа "Папакарламаркса".

Как прошел большой сырный праздник – смотрите в фоторепортаже портала Amic.ru.