В районе Авачинского перевала на Камчатке погибла 34-летняя туристка из Барнаула, путешествовавшая в составе группы красноярского турклуба "Три коня", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

"По предварительным данным, в субботу вечером по пути к Авачинскому перевалу две женщины отстали, остальная группа ушла в сторону приюта "Камчатинтура" вместе с гидом", — говорится в сообщении.

Позднее одна из отставших женщин пришла в лагерь и попросила помощи — 34-летней туристке из Барнаула, оставшейся на маршруте, стало плохо. Когда за ней вернулись — женщина была уже без сознания.

Дежурившая в районе Авачинского перевала бригада "скорой помощи" констатировала смерть, предварительно — в результате переохлаждения.

Из-за плохих метеоусловий доставить туристов и тело погибшей в Петропавловск-Камчатский накануне ночью не удалось. В районе Авачинского перевала был сильный ветер с дождем и снегом. На ночевку туристов разместили в приюте "Камчатинтура".

В воскресенье туристов с Авачинского перевала эвакуируют сотрудники Поисково-спасательного отряда.

"16 человек из разных регионов страны, которые путешествовали по Камчатке с красноярским турклубом "Три коня" доставят в одну из гостиниц в Елизове", — говорится в сообщении.

Группа туристов, в составе которой были 17 человек, путешествовала по Камчатке с 14 августа.

"Судя по заявке в поисково-спасательный отряд, свой 12-дневный маршрут они начали с Пиначево, затем прошли в Налычево, откуда накануне вечером вышли в район Авачинского перевала. Руководитель группы — представитель красноярского турклуба "Три коня", — отметил начальник камчатского Поисково-спасательного отряда Александр Путятин.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.

Авачинский перевал находится между вулканами Корякский и Авачинский, в 30 км от второго по величине города Камчатки — Елизово. Наивысшей точкой перевала является высота в 1 тыс. 256 м над уровнем моря. Расположенный на территории охраняемого природного парка "Налычево", перевал является одним из самых посещаемых мест на Камчатке.