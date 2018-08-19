Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления Кубанского казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой присутствовал президент Владимир Путин.

Хор исполнил несколько композиций, в том числе "Многая и благая лета!" и "Любо, братцы, любо".

На кадрах видно, как Путин танцует с Кнайсль и поздравляет молодоженов. После он на немецком зачитал продолжительное поздравление молодоженам, под смех и аплодисменты гостей.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера, на которой также присутствовал австрийский канцлер Себастьян Курц, состоялась в ресторане на юге Штирии.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в качестве подарка Путин преподнес молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.

Ранее в австрийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что приглашение российского президента на свадьбу расценивается как рабочий визит, и при этом сопровождается стандартными мерами безопасности.