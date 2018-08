Советницу законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч подвергли дисциплинарному взысканию за то, что она помогла членам организации ProgressNow выставить портрет президента России Владимира Путина в здании заксобрания региона, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, на том месте, где был установлен портрет Путина, должно было находиться изображение президента США Дональда Трампа. Однако законодатели не смогли собрать $10 тысяч на написание портрета Трампа.

Инициаторами произошедшего стали участники политической организации ProgressNow, которые пытались пошутить над представителям Республиканской партии штата, а также привлечь внимание общественности к якобы связи американского лидера с Россией.

Марч, как сообщается, провела членов ProgressNow через служебный вход.

How a House speaker’s aide helped smuggle the Putin portrait into the Colorado Capitol https://t.co/QbsVd1k7ci pic.twitter.com/Pmo3QyGJqg