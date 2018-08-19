Дипломаты РФ экстренно посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину после перевода в тюрьму Александрии штата Вирджиния, сообщается в Facebook Посольства РФ в США.

Указывается, что теперь Бутина содержится в одиночной камере. При этом в сообщении говорится, что у гражданки РФ, до этого месяц содержавшейся в вашингтонской тюрьме, были отобраны все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки и предметы гигиены.

Дипломаты возмутились тем, что Бутину везли в новую тюрьму в кандалах, не объяснив причины перевода. Также в Посольстве РФ рассказали, что следующие 12 часов соотечественница находилась "в карантинной камере без пищи, с включённым светом и практически без сна".

"У нас все больше вопросов к американскому правосудию. Неужели вменяемые ей провинности ещё до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток?" — говорится в сообщении посольства, которое намерено продолжать добиваться освобождения Бутиной.

Россиянку Марию Бутину задержали в США 15 июля. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при американском Минюсте и в работе иностранным агентом. Бутина, которой грозит до 15 лет тюрьмы, отказывается признавать свою вину.