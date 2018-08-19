"Танцы с майонезиком" на День города в Екатеринбурге покорили соцсети

Видео с танцующим майонезом стало настоящим хитом празднования дня города Екатеринбурга, отметившим свое 295-летие в сууботу, 18 августа, пишет "URA.RU".

Помимо приглашенных звезд, горожан развлекали забавные ростовые куклы.

Пользователи Сети в пабликах распространяют кадры, на которых люди, одетые в костюмы майонеза, танцуют под композицию Bomfunk MC's — Freestyler

Комментаторы в восторге от увиденного: "Вы в танцах!", "Майонезное безумие на праздновании дня города", "Когда будут танцующие пельмешки?", "Какой майонез… такие и танцы…".

Один из жителей Екатеринбурга отметил: "Это известные всадники апокалипсиса. Ты посмотри, как они на футболе со шмелями отжигали".

Как отмечает издание, "танцы с майонезиком" проходят в Екатеринбурге не в первый раз. В перерыве матча между футбольными командами "Урал" и "Ростов", который проходил в 2016 году, ростовые куклы майонеза станцевали вместе с куклой шмеля (символ футбольного клуба Екатеринбурга).