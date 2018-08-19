Предложение изъять 500 млрд у олигархов обсудят без Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует обсуждать идею своего помощника Андрея Белоусова об изъятии 500 млрд рублей у ряда крупнейших российских компаний, передает ТАСС.

Песков отметил, что в рабочих планах президента нет совещания по поводу изъятия сверхдоходов. При этом он подчеркнул, что "есть согласие президента проработать вопрос". Позиция Путина, как уточнил Песков, будет сформулирована позже.

Предложение Андрея Белоусова обсудят 24 августа на встрече с первым вице-премьером Антоном Силуановым.

Белоусов ранее предложил изъять сверхдоходы ряда компаний в размере около 513 млрд рублей. В числе компаний оказались: "Норникель", НЛМК, "Алроса", "Полюс золото", "Сибур", "Уралкалий", "Северсталь", "Металлоинвест", "Мечел", "Фосагро" и другие.

По мнению Белоусова, компании из списка получают сверхдоходы посредством независящих от деятельности предприятий факторов, к примеру, ослабление рубля. Кроме того, как отметил помощник президента, ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяников, а рентабельность выше. Идею Белоусова ранее раскритиковал председатель совета директоров группы НЛМК миллиардер Владимир Лисин, а также председатель совета директоров ПАО "Северсталь" миллиардер Алексей Мордашов.