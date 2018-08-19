Мальчик из Волгограда пошел расклеивать объявления, чтобы спасти маму

43-летняя жительница Волгограда Светлана Сидорова, перенесшая инсульт и сейчас борющаяся за жизнь, рассказала "Пятому каналу" о поступке своего сына, который в последние дни активно обсуждается местными жителями в соцсетях.

По ее словам, пока она лежала дома в тяжелом состоянии, ее 13-летний сын Иван принял решение расклеить на подъездах домов в округе объявления с просьбой помочь найти лекарство. По словам женщины, об этом она узнала только, когда начали поступать звонки с вопросами: "Что случилось? Какое лекарство нужно?".

"Кровоизлияние у меня произошло 30 июля. Я в реанимации пролежала 10 дней, а в палате я не смогла лежать, потому что во-первых, мне не с кем, а во-вторых, деньги нужны чтобы в палате лежать. Со мной кто-то должен быть. Я одна не могу, потому что у меня в глазах все троится после кровоизлияния. До этого болела голова, как у всех людей, а 30-го произошло. Вызвали скорую. В итоге попала в реанимацию. Сначала в одну больницу, потом во вторую перевели, которая получше. Но все равно, ничего сделать не могли, потому что как мне объяснили, давление высокое и оперировать нельзя. Другие сосуды не лопнули еще. А если лопнут, то все, уже никакие лекарства не понадобятся", — рассказала Светлана.

Врачи диагностировали у женщины "аневризму головного мозга" и посоветовали ей принимать лекарства, так как проводить операцию крайне опасно. Однако выяснилось, что в России купить препарат "Нимотоп" невозможно.

Иван решил расклеить объявление поскольку очень переживает за здоровье мамы. "Сильно переживает конечно, сейчас его нет. Я могу поплакать, а когда он дома, то плакать ни в коем случае не разрешает. Сидит около меня", — добавила женщина.

Информация о том, что мальчик молит о помощи быстро оказалась в социальных сетях. Помощь семье вызвались сотни человек. Отреагировали и представители Комитета здравоохранения Волгоградской области. Специалисты пообещали выйти на связь с больной женщиной и помочь найти необходимое лекарство.