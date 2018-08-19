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Путин прокомментировал свою поездку на свадьбу в Австрию

, ИА "Амител"
Свой отзыв о частном визите президент оставил перед встречей с Ангелой Меркель

Фото: t-i.ru

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал свою поездку на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.

Свой отзыв о частном визите президент оставил перед встречей с Ангелой Меркель. Поездку на свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера Путин назвал "хорошей и очень доброй".

Журналисты поинтересовались у президента впечатлениями о торжестве и в целом о поездке в Австрию до его встречи с немецким канцлером. Представители ресторана, где проходила свадьба, также выразили надежду, что лидер России остался доволен праздником.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон не одобрил приглашение Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Депутат назвал российского президента внешнеполитическим противником, отметив его агрессивность. А Кнайсль он посоветовал оставить должность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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