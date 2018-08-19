Издание The Washington Post сообщило, что нападающий сборной России и клуба "Washington Capitals" Александр Овечкин назвал своего первенца Сергеем в память о своем старшем брате, который погиб в 1995 году, сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что Александра в этом поддержала супруга Анастасия Шубская. Малыш появился на свет в субботу, 18 августа, в США.

Сергей Овечкин погиб в автомобильной аварии, когда ему было 25 лет, а будущей звезде мирового хоккея Александру — 10 лет. У молодого человека во время управления автомобилем оторвался тромб. Российский форвард отмечал в интервью, что гибель брата стала для него главной трагедией в жизни, о которой он впервые поведал журналистам только три года назад.

"Брат всегда мотивировал меня на то, чтобы заниматься спортом. Наставлял на путь истинный. И та трагедия изменила меня", — рассказал тогда Александр американскому журналисту.

У Овечкина есть еще один брат Михаил.