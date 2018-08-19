Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю встретились с матерью геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Чеченской Республики в 2002 году майора Сергея Попова, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на районную газету "Колос".

В гости к Галине Васильевне пограничники приезжают не впервые: они трепетно берегут память начальника пограничной заставы "Грозтхой". Однако эта встреча, как отмечается, стала особенной.

Вместе с председателем Алтайской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы подполковником запаса Юрием Жердевым в Арбузовку Павловского района приехал сослуживец героя — кавалер ордена Мужества подполковник запаса Сергей Ангелюк. Гости побывали на могиле Попова, возложили цветы.

"Дома у Галины Васильевны награды сына, к которым она бережно и с трепетом относится, лежат на самом видном месте. Глядя на китель его боевого товарища, увешанный орденами и медалями, задумавшись, она произнесла: "Если был бы жив Сережа, наверно и у него было бы столько же". Никто не мог подумать, что именно после этих слов пограничники вручат Галине Васильевне медаль, которую передали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике, где героически погиб Сергей. Юбилейная медаль не будет красоваться на парадном кителе, но станет такой же дорогой материнскому сердцу, ведь это память, память о ее сыне", — пишет районное издание.

Сергей Николаевич Попов родился 9 октября 1975 года в поселке Топчиха Топчихинского района Алтайского края. 27 июля 2002 года во главе разведывательно-боевой группы в составе 10 человек перекрыл рубеж вероятного отхода боевиков в сторону границы. В 9 часов 05 минут группа вступила в бой и нейтрализовала несколько членов незаконного вооруженного формирования. Оставшиеся бандиты начали отход. Майор Сергей Попов организовал их преследование, в ходе которого был нейтрализован один боевик, двое взяты в плен. В лесном массиве обнаружены пять ПЗРК, гранатометы, стрелковое оружие и большое количество боеприпасов. В 17 часов 50 минут группа снова вступила в бой с боевиками, в ходе которого офицер получил ранение, несовместимое с жизнью. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Сергей Попов посмертно награжден орденом Мужества. 31 марта 2005 года 1-й пограничной заставе Итум-Калинского пограничного отряда Северо-Кавказского пограничного управления ФСБ России присвоено имя Сергея Попова. На территории заставы установлен памятный обелиск.