Замначальника одного из отделов саратовской ГИБДД стал участником страшного ДТП. Накануне в центре Саратова столкнулись ВАЗ-2114 и Mazda, сообщает "URA.RU" передает издание "Версия Саратов".

За рулем ВАЗ-2114 находился 46-летний замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений региональной ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Отмечается, что полицейский был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу.

В момент трагедии ВАЗ развернуло и откинуло прямо на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована, у нее серьезные повреждения ног. Полицейский также отправлен в больницу с травмой головы. По факту ДТП руководством главка проводится служебная проверка.

После трагедии знакомые майора Панкова угрожали журналисту местного издания "Взгляд-инфо". Корреспондент работал на месте событий, когда столпившееся вокруг люди стали запрещать ему съемку. Один из стоящих рядом обещал "прибить" журналиста. Угрозы попали на видео.