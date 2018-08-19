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Матвиенко: мир увидит новый мировой порядок с участием России и Китая

, ИА "Амител"
"Запад стал главным генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости", - считает Матвиенко.

Фото: news.ru

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с журналом "Международная жизнь" заявила, что проект мирового порядка провалился со всеми его ценностями, пишет "Интерфакс". 

Современный либерализм, по мнению Матвиенко, лишился своих "базовых принципов таких, как гуманизм, свобода слова, мнений, информации, толерантность". Им на смену пришли "попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми "фейковыми" новостями, нетерпимость к инакомыслию".

Матвиенко подчеркнула, что раскол происходит внутри Запада. Она отметила разногласия в ЕС, скандальное заседание "большой семерки", которую председатель Совфеда назвала объединением "шесть плюс один".

"Запад стал главным генератором турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях", — считает Матвиенко.

Однако, как она считает, в мире зреют новые центры силы. К ним относится Китай, Индия, Бразилия, ряд государств Азии и Африки, в которых наблюдается координация действий. По словам Матвиенко, причины будущих улучшений во внешней политике скрыты "в начавшемся процессе становления нового мирового порядка, лидерами которого выступают Россия и Китай, государства-члены ШОС, БРИКС, ЕАЭС".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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