Меркель заговорила по-русски на встрече с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неожиданно проронила русское слово во время совместного заявления для прессы с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Заговорила на великом и могучем: Путину выкрикнули вопрос про визит в Австрию — Меркель по-русски зовет его "пошли" pic.twitter.com/mQkI4VoMBs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 августа 2018 г.

В заключительной части совместного выступления политиков один из журналистов задал Путину вопрос по поводу поездки в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Пока Путин слушал репортера, Меркель уже собралась уходить с трибуны. "Пошли", — сказала она, обратившись к Путину.

Тем не менее, президент России успел коротко ответить на вопрос и удалился. Визит на свадьбу он назвал "хорошим и очень добрым".

Короткая фраза вызвала восторг у пользователей социальных сетей. Отмечается, что Меркель хорошо говорит по-русски, поскольку несколько лет проучилась в Донецке.