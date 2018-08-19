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Сгорела школа в алтайском селе Верх-Жилино, где родился Герман Титов

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что в селе Листвянка Топчихинского района сгорела малокомплектная школа

Перед началом учебного года в Алтайском крае сгорела еще одна школа. В субботу, 18 августа, в селе Верх-Жилино Косихинского района произошел пожар в школе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22". 

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 15 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 08:45, в 09:10 пожар локализован, в 09:20 ликвидирован.

В селе Верх-Жилино 11 сентября 1935 года родился знаменитый космонавт №2 Герман Титов. Вместе со своей мамой и сестрой Земфирой они жили здесь, пока отец был на фронте. Первые три класса Титов окончил в школе комунны "Майское утро".

Ранее сообщалось, что в селе Листвянка Топчихинского района сгорела малокомплектная школа. Здание представляло собой одноэтажную деревянную постройку.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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