Сгорела школа в алтайском селе Верх-Жилино, где родился Герман Титов

Перед началом учебного года в Алтайском крае сгорела еще одна школа. В субботу, 18 августа, в селе Верх-Жилино Косихинского района произошел пожар в школе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение пожара привлекалось 7 единиц техники и 15 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 08:45, в 09:10 пожар локализован, в 09:20 ликвидирован.

В селе Верх-Жилино 11 сентября 1935 года родился знаменитый космонавт №2 Герман Титов. Вместе со своей мамой и сестрой Земфирой они жили здесь, пока отец был на фронте. Первые три класса Титов окончил в школе комунны "Майское утро".

Ранее сообщалось, что в селе Листвянка Топчихинского района сгорела малокомплектная школа. Здание представляло собой одноэтажную деревянную постройку.