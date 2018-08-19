Разряд молнии попал в машину мэра Рубцовска, сообщает рубцовская газета "Местное время".

17 августа примерно в 20:00 на трассе Барнаул — Рубцовск в служебный автомобиль мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана попал разряд молнии. Удар пришелся на левое боковое зеркало. При этом стекло правой передней двери самопроизвольно опустилось, а автомобиль заглох.

Отмечается, что инцидент произошел в Алейском районе. На трассе неожиданно началась сильная гроза с дождем. Фельдман возвращался из командировки.

Водитель и глава города не пострадали.