Задержаны замглавы РКК "Энергия" и двое его подчиненных

В СК России заявили о задержании заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двух его подчиненных по подозрению в покушении на мошенничество.

"Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России)", — сообщили в ведомстве.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что СК выявил подозреваемых в получении взяток в РКК "Энергия".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил содействовать следствию.