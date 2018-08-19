В Алтайском государственном музыкальном театре готовятся к 59 сезону. Уже в сентябре артисты отправятся на гастроли по сельским районам региона. В рамках проекта "Музыкальный театр — Алтаю!", который получил грант Губернатора в сфере культуры, зрителям представят комедию "Одолжите тенора" и музыкальную сказку "Дюймовочка", сообщается на официальном сайте Алтайского края.

2, 3 и 4 октября состоятся премьерные показы оперетты Пала Абрахама "Бал в "Савойе". Этой постановкой театр официально откроет новый сезон. В том же месяце театр примет участие в III Всероссийском фестивале музыкальных театров "Видеть музыку". В Москве покажут мюзикл "Человек из Ламанчи" и музыкальную сказку "Маугли". Затем театр отправится на Международный фестиваль оперетты и мюзикла "Доcstar", который пройдет в Караганде. Там представят мюзикл "Ромео и Джульетта".

К Новому году в репертуаре театра появятся еще два спектакля. Для детей поставят "Легенду об Ала-ад-дине", для взрослых зрителей подготовят представление "Новый год с бородой".