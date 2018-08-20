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Период аномальной жаркой погоды продолжается в Алтайском крае – в регионе в этой связи продолжает действовать штормовое предупреждение.

Согласно данным алтайского ЦГМС, осадков в понедельник, 20 августа, не ожидается. Дневные температуры составят +27...+32 градуса.

Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.

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В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице ожидается +28...+30 градусов. Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду.