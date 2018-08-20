Фото: avito.ru

Коттедж площадью 226,3 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула рядом с комплексом "Авальман" за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

С территории усадьбы открывается вид на реку Обь. Рядом находится сосновый бор.

"Дом построен по индивидуальному эксклюзивному проекту. На первом этаже расположены прихожая, гостиная с витражными окнами и выходом во внутренний двор и лестницей на второй этаж, действующий камин, выполненный в стиле русской печи, кухня-столовая со встроенной техникой, санузел. На втором этаже находятся вторая гостиная-игровая, три уютные меблированные спальни, выполненные в разных цветовых решениях, и ванная комната", — отмечает автор объявления.

Мансардный этаж представляет собой помещение со свободной планировкой площадью около 26 квадратных метров.

Дом находится на участке площадью 12 соток. Имеется плодоносящий сад, гаражный бокс на два автомобиля, дом для летнего отдыха, баня, подсобные помещения, беседка.