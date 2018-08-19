Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет планов приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщает РИА Новости.

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", — отметил Песков.

Немецкая газета Bild сообщила, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания Шрёдера.

Ранее президент России посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

На появившихся в Сети кадрах видно, как Путин танцует с Кнайсль. На немецком языке он зачитал продолжительное поздравление молодоженам, под смех и аплодисменты гостей.

Как сообщил Песков, в качестве подарка Путин преподнес молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.