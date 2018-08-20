Фото: insergposad.ru

Трамвайный переезд перекроют в Барнауле вечером 20 августа в районе пересечения улиц Малахова и Германа Титова.

По информации городской администрации, ограничение движения связано с проведением аварийно-восстановительного ремонта переезда. Проезд здесь будет закрыт с 20:00 20 августа и до 20:00 27 августа.

На время проведения работ движение автобусов маршрутов №32, №35, №41, №51, №57, №76, №120 будет организовано по следующей схеме:

…улица Германа Титова – улица Малахова – разворот на пересечении улицы Малахова с проспектом Малый Космонавтов – улица Малахова, далее – по маршруту.

Автомобилистов призывают быть внимательными при проезде указанного участка и заранее выбирать маршруты объезда.