Фото: altaipriroda.ru

Ассенизаторы, совершающие несанкционированный слив жидких отходов, могут быть причастны к тому, что река Пивоварка в Барнауле на прошлой неделе приобрела молочный оттенок.

Подобный вывод сделали в краевом министерстве природных ресурсов и экологии. Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, утром 15 августа горожане сообщили, что вода в Пивоварке стала белой. Информация об этом поступила в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, а также в краевое минприроды.

В ходе осмотра экспертами правого притока реки Пивоварки был выявлен факт сброса "молочных стоков" из коллектора городской ливневой канализации, проходящей по улицам Власихинская и Малахова в районе кольца.

Местом поступления "молочных стоков" в приток Пивоварки оказался район жилого дома №1 по улице Енисейской.

"Коллектор находится на балансе комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула. По мнению специалистов, высока вероятность слива жидких отходов в колодцы указанного коллектора на всем его протяжении (4,5 км) ассенизаторскими автомобилями. При обследовании притока Пивоварки установлено место попадания "молочных стоков" в основное русло реки в районе жилого дома №11 по улице Фурманова", — добавляют в Минприроды.

В ведомстве подчеркивают, что река Пивоварка является объектом федерального государственного экологического надзора.

В данный момент устанавливается компонентный состав сбросов. Специалисты надеются, что проведенный анализ позволит определить источник происхождения стоков и выяснить их "собственника".