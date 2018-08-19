Экс-депутата Госдумы Шингаркина допросили по делу о смерти сына

Бывшего депутата Государственной думы Максима Шингаркина допросили по делу о самоубийстве его сына Романа в Подмосковье накануне, 18 августа, сообщает LIFE.

По словам Шингаркина, у Романа это была далеко не первая попытка. Парень неоднократно пытался сделать это и ранее, вел разговоры на тяжелые темы и все больше замыкался в себе.

Отмечается, что Роман жил отдельно от мамы и папы уже год — он снимал квартиру в Реутове. По словам родителей, они нормально общались со своим сыном.

Как ранее сообщалось, тела парня и его подруги нашли вместе, также они оставили на своих страницах в соцсетях записки. Молодой человек оказался сыном экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина, девушка - студенткой медицинского колледжа в подмосковном Пушкино.