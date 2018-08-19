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МВД предложило вести слежку за фанатами в соцсетях

, ИА "Амител"
МВД хочет, чтобы сотрудники Министерства спорта РФ контролировали околофутбольные паблики

Фото: readfootball.com

Министерство внутренних дел РФ предложило следить за фанатами в социальных сетях, сообщает LIFE.

Отмечается, что соответствующее предложение изложено в проекте плана по работе с болельщиками на 2018 год. Документ еще на этапе согласования.

МВД хочет, чтобы сотрудники Министерства спорта РФ контролировали околофутбольные паблики в социальных сетях и собирали информацию, а затем передавали в региональные управления МВД.

Так, отмечается, что полицейские хотят знать имена болельщиков, которые собираются на выезды, а также места предполагаемых драк.

Отмечается, что в Минспорта против этой затеи, однако МВД настаивает на этом пункте плана.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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