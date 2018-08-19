Ученые из Египта рассказали о предварительных результатах исследования останков в гигантском черном саркофаге, который был найден в городе Александрия в июле этого года, сообщает RT со ссылкой на Министерство по делам памятников древности Египта.

Уточняется, что в черном саркофаге находились двое мужчин и одна женщина. "Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", — заявил глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Отмечается, что один из мужчин умер в 35-39 лет, его рост составлял до 165,5 см. Возраст второго — от 40 до 44 лет, при этом он был крупного телосложения, и его рост составлял 179-184,5 см. Женщина же была значительно моложе. Согласно выводам учёных, ей было 20-25 лет и она была ростом до 164 см.

Специалисты также пришли к выводу, основываясь на расположении останков в черном саркофаге, что данные захоронения были сделаны в два этапа.

Вместе с этим экспертами было зафиксировано отверстие в черепе одного из мужчин, которое, вероятнее всего, было результатом хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший "достаточно долго жил с этой раной".

"Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества… однако в Египте она встречалась крайне редко", — указала Хашиш.

Кроме того, в саркофаге были обнаружены "золотые фишки" и другие вещи.

Ученые намерены продолжить изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы.