Россияне смогут оплачивать покупки с помощью адреса электронной почты

Россиянам с 2019 года могут предоставить возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах при помощи адреса электронной почты, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, такая возможность появится в связи с тем, что все российские интернет-магазины интегрируют с платформой быстрых платежей.

Для оплаты с помощью адреса электронной почты клиенту нужно будет скачать соответствующее приложение, после чего привязать к электронной почте данные своей банковской карты.

Отмечается, что приложение будет защищено от хакерских атак. Его разработкой занимается ассоциация "Финтех" при Банке России.