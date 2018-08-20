Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новый способ борьбы с эмиграцией профессионалов и ученых, сообщает RT.

По словам Жириновского, в "утечке мозгов" виноват английский язык: именно его знание позволяет специалистам уезжать на постоянное место жительства в англоязычные страны.

В связи с этим депутат уверен, что английский язык необходимо убрать из школьной программы, а его изучение сделать платным.

"Чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах. К двадцати годам большинство образованных жителей планеты хорошо владеет этим языком. Значит, они полностью готовы к эмиграции на Запад", — обосновывает Жириновский.

По его словам, Россия не должна за свои же деньги готовить потенциальных эмигрантов. Поэтому изучение иностранных языков должно стать платным. Подобный подход должен распространяться на все языки, кроме русского.