Глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о "несправедливом" разрыве между зарплатами мужчин и женщин в России, призвав сократить существующую на сегодня разницу, пишет "Взгляд".

Как отметила Матвиенко, средняя зарплата россиянок составляет 74% от аналогичного показателя для мужчин. Между тем, как она отметила, в 2005 году разница составляла 60%.

При этом "большой и несправедливый" разрыв, по оценке спикера Совфеда, существует и в тех случаях, когда мужчины и женщины выполняют одинаковую работу.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2018 года среднемесячная номинальная зарплата в России выросла на 11,2% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, составив 42 тысячи 550 рублей. При этом только в июле реальные зарплаты россиян показали подъем на 8%.