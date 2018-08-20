Цены на продовольствие в России будут расти быстрее официальных прогнозов по инфляции — к такому выводу пришли эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет "Российская газета".

"Такой рост может опередить официальную инфляцию в полтора-два раза", — сказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Он отметил, что рост розничных цен всегда меньше, чем оптовых, потому что в конце всей цепочки покупатель, и торговые сети стараются сдержать рост цен.

Беляков подчеркнул, что в опте цены растут с начала этого года. Например, мясные товары - свинина, говядина, телятина, баранина — в среднем подорожали для ритейла на 8-60%.

Похожая картина, но с меньшим разбросом, ожидается в сегменте мяса птицы.

При этом, как отметил Беляков, рост розничных цен на продукты питания будет происходить с временной задержкой, то есть цены повысятся через месяц-полтора.

Кроме того, рост цен в рознице будет меньше, чем в оптовом звене, потому что магазины заинтересованы в сохранении объемов продаж.

К тому же рост может быть краткосрочным, потому что факторы, которые привели к повышению оптовых цен, носят ярко выраженный временный характер, отметил Беляков.