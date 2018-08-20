Долги россиян перед банками, переданные судебным приставам, за первые шесть месяцев 2018 года выросли до 2 трлн рублей, сообщает RNS.

По данным ФССП, это почти на 1 млн производств больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

"В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей", — отметили в службе судебных приставов.

На сегодня долги россиян перед банками достигли четверти от всей суммы задолженности, которая подлежит взысканию с граждан и организаций по решению судов.

Примечательно, что в середине августа Центробанк сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года отечественные банки выдали россиянам на 11,6% кредитов больше, чем за тот же период годом ранее. В ЦБ подчеркнули, что россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.

Ранее также сообщалось, что россияне увеличили долги по квартплате за последние полгода почти на четверть. Причем основные должники — физические лица. На них приходится 99,4% всех исполнительных производств и 95,8% всей суммы задолженности. Как подсчитал Росстат ранее, долги россиян за ЖКХ в целом достигли 1,4 триллиона рублей.