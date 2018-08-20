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Долги россиян по кредитам выросли до 2 триллионов, несмотря на рост доходов

, ИА "Амител"
Ранее также сообщалось, что россияне значительно увеличили долги по квартплате

Фото: news.sportbox.ru

Долги россиян перед банками, переданные судебным приставам, за первые шесть месяцев 2018 года выросли до 2 трлн рублей, сообщает RNS.  

По данным ФССП, это почти на 1 млн производств больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

"В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей", — отметили в службе судебных приставов.

На сегодня долги россиян перед банками достигли четверти от всей суммы задолженности, которая подлежит взысканию с граждан и организаций по решению судов.

Примечательно, что в середине августа Центробанк сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года отечественные банки выдали россиянам на 11,6% кредитов больше, чем за тот же период годом ранее. В ЦБ подчеркнули, что россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.

Ранее также сообщалось, что россияне увеличили долги по квартплате за последние полгода почти на четверть. Причем основные должники — физические лица. На них приходится 99,4% всех исполнительных производств и 95,8% всей суммы задолженности. Как подсчитал Росстат ранее, долги россиян за ЖКХ в целом достигли 1,4 триллиона рублей.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.08.2018 09:16
владимир

Рост доходов чем заключается? в отчетах чиновников! Долги не росли бы просто так если бы у людей были деньги!

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20.08.2018 09:23
- гость -

0.08.2018 09:16
владимир
"Долги не росли бы просто так если бы у людей были деньги!"

Россия в отчетах правительства в последнее время выглядит, как "зазеркалье". Например, ЦБ РФ считает, что кредиты человек берет от того, что стал больше зарабатывать!

0  0
20.08.2018 09:29
- гость -

20.08.2018 09:23 - кредиты человек берет от того, что стал больше зарабатывать!
Классный слоган, ура центробанке, она самая центральная банка в мире.

0  0
20.08.2018 09:31
- гость -

СПРАВКА: (из теории игр) игра с ненулевой суммой называется "нечестной"

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