Студентам предложили устраивать "утреннюю побудку"

Администрациям студенческих общежитий предложили ввести услугу "утренняя побудка", которую предполагает новый ГОСТ, разработанный Росстандартом, пишут "Известия".

Предполагается, что это может стать необходимой мерой, поскольку учащиеся вузов часто пропускают первую пару или опаздывают на нее.

По словам декана факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александра Шатилова, опоздания раздражают как преподавателей, так и руководителей факультетов.

"Бывали случаи, когда старосты групп вынуждены были будить своих однокурсников, чтобы те не проспали важный зачет или экзамен", — отметил он.

Сообщается, что документ вступит в силу 1 марта 2019 года.