Долг перед БГЭС не отпустил барнаульца в Таджикистан

Уроженец Таджикистана, задолжавший Барнаульской горэлектросети за свет свыше 160 тысяч рублей, не смог пересечь границу России и выехать на родину.

Должник, согласно месту прописки – барнаулец, дважды пытался ускользнуть от Службы судебных приставов, чтобы покинуть пределы Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба БГЭС, в первый раз он отменил судебный приказ, через который Горэлектросеть взыскала с него 70 тысяч рублей, в декабре 2017 года. Вторая попытка была им предпринята уже в 2018 году и касалась еще одного судебного приказа на сумму 49 тысяч рублей. Есть и третье заявление, которое Барнаульская горэлектросеть направила в районный суд для взыскания долга на сумму 42 тысячи рублей.

После отмены должником судебных приказов энергетики были вынуждены обратиться в суд уже в исковом порядке. Оба отмененных приказа юристами Барнаульской горэлектросети были отсужены во второй раз. Однако должник просчитался, надеясь использовать момент между судебными разбирательствами, когда приставы прекратят исполнительное производство и снимут запрет на выезд за границу РФ. Границы России, как и Таджикистана, по-прежнему остались для него недоступными.

Пограничным службам требуется не менее двух недель для того, чтобы получить необходимые указания и распоряжения в отношении невыездных должников. А потому, согласно уже вынесенным решениям суда, уроженец Таджикистана будет пребывать в границах Российской Федерации вплоть до полного погашения долга перед Барнаульской горэлектросетью.

По данным БГЭС на август 2018 года, у компании 2479 невыездных абонентов, все они имеют долги за электроэнергию свыше 30 000 рублей. Ограничения касаются не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Отныне для граждан, угодивших в "черный список", закрыты границы всех аэропортов, вокзалов, автомобильных дорог. Запретные меры касаются также оформления загранпаспортов.