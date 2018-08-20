"СМП банку" Ротенбергов разрешат работать со спецсчетами, на которые вносятся средства, обеспечивающие заявки на госзакупки. Ранее на счетах банка разрешили держать бюджетные средства, пишут "Ведомости".

Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам "СМП банк" допустят до работы со специальными счетами, на которые вносятся средства для обеспечения заявок на участие в госзакупках. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

В июле правительство утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В перечень попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк "Россия" (также находится под санкциями) и др. Для попадания в список кредитный рейтинг у банков должен был быть не ниже уровня A- (RU) АКРА или ruA "Эксперт РА".

Теперь в список "в целях оказания государственной поддержки банков" вносятся все организации, против которых были введены санкции до 1 января 2015 года, говорится в пояснительной записке. В список попадет только "СМП банк", так как, например, банк "Россия" уже там.

"СМП банк" и ранее получал поддержку от государства: в 2017 году правительство разрешило хранить на депозитах банка средства федерального бюджета.