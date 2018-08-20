"СМП банку" Ротенбергов разрешат работать со спецсчетами, на которые вносятся средства, обеспечивающие заявки на госзакупки. Ранее на счетах банка разрешили держать бюджетные средства, пишут "Ведомости".
Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам "СМП банк" допустят до работы со специальными счетами, на которые вносятся средства для обеспечения заявок на участие в госзакупках. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
В июле правительство утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В перечень попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк "Россия" (также находится под санкциями) и др. Для попадания в список кредитный рейтинг у банков должен был быть не ниже уровня A- (RU) АКРА или ruA "Эксперт РА".
Теперь в список "в целях оказания государственной поддержки банков" вносятся все организации, против которых были введены санкции до 1 января 2015 года, говорится в пояснительной записке. В список попадет только "СМП банк", так как, например, банк "Россия" уже там.
"СМП банк" и ранее получал поддержку от государства: в 2017 году правительство разрешило хранить на депозитах банка средства федерального бюджета.
Комментарии
Пенсионерам будущим помогите - нет друганам помогают!?!
Сумму помощи даже не озвучили, чтобы не пугать народ!!!
Друзьям всё, нарду закон
да они издеваются над нами!
одно радует, бежать то ребятам особо некуда
Не войте, вы сами это выбрали.
Зачем им бежать - здесь все надежно и стабильно - а население их поддерживает!!! 9 сентября в этом очередной раз убедимся...
20.08.2018 11:20
-гость-
одно радует, бежать то ребятам особо некуда
Ошибаетесь, милейший! Это вам бежать не куда, у Ротенберга наверняка в Швейцарии крупный счёт на предъявителя. и не в рублях
Они друзья Владимира Путина, и когда он пришёл к власти, стали посредниками по продаже труб Газпрому. На этом заработали первые миллиарды. Сейчас братья Ротенберги "Короли Госзаказа", они удивительным образом побеждают во всех самых лакомых тендерах государства и зарабатывают на бюджетных деньгах, выделяемых на строительство дорог, мостов, метро и т.д.
Поэтому пока путин у власти, мы всегда будем будем помогать Ротенбергам
Они владеют хоккейными и футбольными клубами в России и в Финляндии. Младший из братьев, Борис, – гражданин этой страны.
видимо мало разворовали на мосту...