Фото: vk.com/barneos22

Появление автомобилей на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула в очередной раз стало темой для обсуждения в социальных сетях.

Фотографии машин, заехавших на участок, где можно лишь ходить пешком, опубликованы в сообществе Barnaul 22.

"На барнаульском Арбате проезжая часть? Или начало палаточного базара? И не навредит ли передвижение автомобилей плиточному покрытию?" - задается вопросами автор заметки, уточняя, что данные снимки были им сделаны накануне.

Отметим, что на пешеходной улице и ранее разъезжали автомобили. Так, 6 августа на Мало-Тобольской попытки дрифта демонстрировал водитель Mitsubishi Eclipse.