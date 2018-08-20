Фото: vk.com/barneos22
Появление автомобилей на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула в очередной раз стало темой для обсуждения в социальных сетях.
Фотографии машин, заехавших на участок, где можно лишь ходить пешком, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"На барнаульском Арбате проезжая часть? Или начало палаточного базара? И не навредит ли передвижение автомобилей плиточному покрытию?" - задается вопросами автор заметки, уточняя, что данные снимки были им сделаны накануне.
Отметим, что на пешеходной улице и ранее разъезжали автомобили. Так, 6 августа на Мало-Тобольской попытки дрифта демонстрировал водитель Mitsubishi Eclipse.
Комментарии