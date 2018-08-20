Фото: barnaul.org

Новый фонтан появится в самом центре Барнаула, в сквере у Нулевого километра.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, фонтаном станет ваза из искусственного камня, установленная в этом месте.

В данный момент организация-подрядчик уже приступила к выполнению работ. В ближайшее время рабочие установят нижнюю чашу фонтана, которую облицуют мозаичной плиткой. Затем сюда подведут воду и электричество.

Работы планируется завершить ко Дню города.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, зеленый уголок у Нулевого километра был реконструирован в прошлом году.