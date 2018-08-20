Фото: barnaul.org
Новый фонтан появится в самом центре Барнаула, в сквере у Нулевого километра.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, фонтаном станет ваза из искусственного камня, установленная в этом месте.
В данный момент организация-подрядчик уже приступила к выполнению работ. В ближайшее время рабочие установят нижнюю чашу фонтана, которую облицуют мозаичной плиткой. Затем сюда подведут воду и электричество.
Работы планируется завершить ко Дню города.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, зеленый уголок у Нулевого километра был реконструирован в прошлом году.
Комментарии
Отличная новость!Вот только почему у нас всё так ? Сначала делаем, потом думаем... Город и так в большую сковороду превращается в связи с вырубками деревьев. Надо побольше зелёных уголков с фонтанами!
Там до нулевого километра ещё 80 метров... так что брехня...
в крае когда славившимся своими камнерезами и изделиями из камня ставят вазу из искусственного камня...
20.08.2018 10:57
- гость - видимо бояться что вазу из натурального камня могут свиснуть
лучше бы деревья в городе сажали
Григорич Новиков жжет !!!
Зачем столько фонтанов в сибирском городе? Тут не деревья надо сажать.
дом Ленина 58 теперь жильцы узнают, что такое ОДН по воде и липестричеству
Их бы включали ещё фонтаны эти. Хвалили фонтан на ул. Шукшина, а он всё лето грязью был засыпан, хорошо пока проходят Шкшинские чтения и иго почистили, а так бы сосем загадили его. Один фонтан всё лето работает, возле России, остальные просто ямы...
На улице жара, а фонтаны без воды. Дождь начинает идти всё, самое время включать фонтаны, экономисты.... Пусть на них птички любуются.