Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" о том, что во время августовского путча в 1991 году занимавший тогда должность главы РСФСР Борис Ельцин ушел в запой и пытался сбежать.
"Как можно было поручить в целом экономику страны, финансы, промышленность, приватизацию [Егору] Гайдару, возглавившему правительство с должности зав. экономическим отделом газеты "Правда", владельцу кооператива по продаже цветов [Анатолию] Чубайсу, младшему научному сотруднику [Андрею] Нечаеву! В конечном итоге к 1998 году "мальчики" довели страну до полного экономического краха и полного разграбления национального достояния", — рассказал Руцкой.
В ответ на вопрос, на самом ли деле Ельцин все эти три дня и три ночи путча (18-21 августа 1991 года) "проявлял исключительную мужественность", Руцкой ответил: "Откуда вы берете эту информацию?"
"Как можно назвать "исключительной мужественностью" трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!" - возмутился Руцкой. Сам он в это время, по его словам, почти не спал: "Если считать урывки сна в кресле у телефона — за трое суток, может быть, [отдохнул] пять-шесть часов".
Руцкой подчеркнул, что все это время он "не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство" и, "рискуя жизнью", привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву.
Президент РСФСР, в свою очередь, после победы над ГКЧП, как уточнил Руцкой, отправился "с командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, <...> пировать победу".
"Какую победу они отмечали бы, в лучшем случае оказавшись на нарах, если бы мы с [Андреем] Дунаевым (впоследствии занял должность министра внутренних дел РСФСР) и [Евгением] Примаковым (после путча стал главой внешней разведки — сначала Советского Союза, а после распада СССР — России; после дефолта и девальвации возглавлял российское правительство) не привезли Горбачева в Москву?!" — сказал Руцкой.
"Благодарный" Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ею", — добавил он.
Вспомнил Руцкой и мероприятие в Беловежской пуще, на котором 8 декабря 1991 года подписывалось Соглашение о создании Содружества Независимых Государств: "Я провожал Ельцина в Минск. Он мне сказал, что летит подписывать с Белоруссией соглашение об экономическом сотрудничестве. А утром я, как и народ всей страны, узнал, что СССР упразднен и создается СНГ".
После того как Ельцин вернулся, Руцкой "высказал ему все, что думает по этому поводу", а затем написал заявление о сложении своих полномочий (тогда он уже занимал должность вице-президента России). Однако Ельцин, по словам Руцкого, ход этому заявлению не дал.
Затем, как сообщил Руцкой, он, выступая при ратификации Беловежского соглашения в Верховном Совете РСФСР, попросил депутатов не голосовать за этот "преступный" договор. Его просьбам вняли только семь парламентариев.
После же назначения Ельциным в правительство РСФСР "никчемных людишек, вообще не имеющих опыта в управлении, планировании, организации", Руцкой, по его словам, понял, что ему с президентом не по пути.
"Раскаиваюсь и глубоко сожалею, что поддался на откровенный и наглый обман, как совместно мы будем отстаивать интересы России, как будем строить экономически развитую, социально ориентированную страну", — подчеркнул Руцкой, вспоминая те годы, в которые оказывал свою поддержку Ельцину и его команде.
Комментарии
ага а щас походу в правительстве одни кчёмные ?
Они там вообше походу забыли, что работать нужно на народ страны, а не на свой карман и карман друзей
"Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!
Я горжусь тем, что российский народ нашёл в себе силы и сумел сбросить с плеч тяжёлую махину тоталитарной системы. Я горжусь тем, что говорю здесь от имени великого народа, который вновь обретает своё достоинство. Я преклоняюсь перед простым россиянином, который в самых тяжёлых испытаниях сберёг душу и идёт сегодня на неимоверные лишения во имя возрождения своей родины.
Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Убеждён, что наш народ обязательно осилит этот нелёгкий путь. Нет в мире народа, которому был бы вреден воздух свободы. И это правило не имеет исключений...
...
... “Господи, благослови Америку!” И добавлю к этому: и Россию." (c)
госпереворот, обыкновенный и беспощадный...
20.08.2018 11:22
- гость -
Самая позорная страница в российской истории... Надеюсь его там щас черти жарят в аду со страшной силой.
госпереворот, обыкновенный и беспощадный...
удавшийся госпереворот называется уже не госпереворотом ))
11.22
Вам к врачу пора