Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" о том, что во время августовского путча в 1991 году занимавший тогда должность главы РСФСР Борис Ельцин ушел в запой и пытался сбежать.

"Как можно было поручить в целом экономику страны, финансы, промышленность, приватизацию [Егору] Гайдару, возглавившему правительство с должности зав. экономическим отделом газеты "Правда", владельцу кооператива по продаже цветов [Анатолию] Чубайсу, младшему научному сотруднику [Андрею] Нечаеву! В конечном итоге к 1998 году "мальчики" довели страну до полного экономического краха и полного разграбления национального достояния", — рассказал Руцкой.



В ответ на вопрос, на самом ли деле Ельцин все эти три дня и три ночи путча (18-21 августа 1991 года) "проявлял исключительную мужественность", Руцкой ответил: "Откуда вы берете эту информацию?"

"Как можно назвать "исключительной мужественностью" трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!" - возмутился Руцкой. Сам он в это время, по его словам, почти не спал: "Если считать урывки сна в кресле у телефона — за трое суток, может быть, [отдохнул] пять-шесть часов".

Руцкой подчеркнул, что все это время он "не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство" и, "рискуя жизнью", привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву.

Президент РСФСР, в свою очередь, после победы над ГКЧП, как уточнил Руцкой, отправился "с командой, которая с ним скрывалась в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, <...> пировать победу".

"Какую победу они отмечали бы, в лучшем случае оказавшись на нарах, если бы мы с [Андреем] Дунаевым (впоследствии занял должность министра внутренних дел РСФСР) и [Евгением] Примаковым (после путча стал главой внешней разведки — сначала Советского Союза, а после распада СССР — России; после дефолта и девальвации возглавлял российское правительство) не привезли Горбачева в Москву?!" — сказал Руцкой.​

"Благодарный" Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ею", — добавил он.

Вспомнил Руцкой и мероприятие в Беловежской пуще, на котором 8 декабря 1991 года подписывалось Соглашение о создании Содружества Независимых Государств: "Я провожал Ельцина в Минск. Он мне сказал, что летит подписывать с Белоруссией соглашение об экономическом сотрудничестве. А утром я, как и народ всей страны, узнал, что СССР упразднен и создается СНГ".

После того как Ельцин вернулся, Руцкой "высказал ему все, что думает по этому поводу", а затем написал заявление о сложении своих полномочий (тогда он уже занимал должность вице-президента России). Однако Ельцин, по словам Руцкого, ход этому заявлению не дал.

Затем, как сообщил Руцкой, он, выступая при ратификации Беловежского соглашения в Верховном Совете РСФСР, попросил депутатов не голосовать за этот "преступный" договор. Его просьбам вняли только семь парламентариев.

После же назначения Ельциным в правительство РСФСР "никчемных людишек, вообще не имеющих опыта в управлении, планировании, организации", Руцкой, по его словам, понял, что ему с президентом не по пути.

"Раскаиваюсь и глубоко сожалею, что поддался на откровенный и наглый обман, как совместно мы будем отстаивать интересы России, как будем строить экономически развитую, социально ориентированную страну", — подчеркнул Руцкой, вспоминая те годы, в которые оказывал свою поддержку Ельцину и его команде.